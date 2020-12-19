Более 90 молодых семей Краснодара получили выплаты на покупку или стройку жилья Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Каждый год в Краснодаре строятся десятки, а то и сотни, многоквартирных домов. Краевая столица не раз признавалась лидерам по темпам строительства в России.

Чаще всего, заселяют новые дома молодые семьи. Часть из них улучшают жилищные условия благодаря государственной программе «Обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальным услугами граждан России».

Одни семь покупают квартиры, другие – возводят собственные дома. Только в 2019 году денежные выплаты получили 109 молодых семей Краснодара, сейчас – 93.

- Мы успешно завершили программу этого года. Благодаря финансированию из трех уровней бюджета — федерального, краевого и городского — с 2016 по 2020 годы свои жилищные условия улучшили около 600 молодых краснодарских семей, – говорит начальник городского управления экономики Елена Васильченко.

Всего семьям Краснодара в 2019 году было выделено 109 миллионов рублей, в том числе 65,1 миллион – из бюджета краевой столицы.

Участвовали в программы молодые, в том числе неполные, семьи с детьми. Максимальный возраст обоих родителей в рамках программы – 35 лет.

Семья из двух человек получала выплату в размере 688,1 тысячи рублей, из трех – 884,7 тысяч рублей, из четырех – 1 млн. 179 тысяч рублей. Многодетным семьям из пяти человек выделялся 1 млн. 474 тысячи рублей.

В следующем году в рамках программы выплаты будут выделены еще 86 семьям, 33 из которых – многодетные.