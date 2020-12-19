В Краснодаре ожидается снег Фото: Ольга СУХОВА

Этой ночью в Краснодаре ожидаются осадки в виде снег. Также метеорологи прогнозируют переменную облачность и небольшое похолодание – до минус трех градусов ночью.

Накануне в Краснодарском крае была объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. С 20 по 22 декабря на Кубани ожидаются сильные дожди, мокрый снег и гололед. Также ухудшится видимость на дорогах.

- Все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы. В Краснополянском поселковом округе подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Из-за резкого ухудшения погодных условий жителям Кубани рекомендовано избегать резких маневров на дорогах и избегать проезда по низинам и мостам, где чаще всего образуется наледь.