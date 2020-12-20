В Краснодаре предложили сузить дороги в центре города

Фото: twitter.com/krdtransport

В краевой столице представили проект дорожного движения на нескольких центральных улицах. Концепция предполагает сузить проезжую часть и создать более удобные зоны для пешеходов и велосипедистов.

- Исторический центр нужно разгрузить. Мы проанализировали ситуацию и рассматриваем возможность сделать комфортными для пешеходов прилегающие дороги к улице Красной, - отметила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

Фото: twitter.com/krdtransport

Сузить проезжую часть хотят на улицах Пашковской, Карасунской, Чапаева и Расшпилевской – здесь предполагается одностороннее движение. Такие меры позволят избавиться от лишнего припаркованного транспорта. На улице Красной планируют организовать двухполосное движение, а на оставшемся месте оборудовать велодорожку. По мнению чиновников, изменения практически не повлияют на дорожную ситуацию. Остальные улицы в проекте также идут с расширенными тротуарами и летними кафе.

Стоит отметить, что в городе рассматривается еще и возможность создать перехватывающие парковки.