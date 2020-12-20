«Исполнили мечту»: Главную елку Сочи дали зажечь пятикласснице

Фото: sochi.ru

В этом году огни на главной елке города-курорта зажгла маленькая Саша Харченко из Кудепсты. Это было заветной мечтой пятиклассницы. Девочка в письме просила Деда Мороза дать возможность включить сто тысяч светодиодных лампочек на пушистой красавице.

Фото: Сергей Лисицын

Возле елки под сияющие гирлянды с наступающим Новым 2021 годом школьницу поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

- Такие счастливые мгновения надолго остаются в памяти человека. И в наших силах сделать так, чтобы их было как можно больше в жизни каждого сочинского ребёнка! – написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что елка в Сочи одна из самых высоких в крае, ее высота достигает 23,5 метров. А помимо привычных игрушек в этот раз на елку повесили уникальные элементы декора, например, стилизованные магнолии.