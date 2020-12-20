Краснодар и край в начале недели заметет снегом

Спасатели рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 декабря в Краснодарском крае местами идет дождь с мокрым снегом. Синоптики отмечают, что осадки усилятся днем, а также под утро 21 числа. Хлопьями припорошит не только районы, но и краевой центр.

- 20 и 21 декабря на Кубани будет облачно, ожидается мокрый снег, в том числе осадки пройдут и на Черноморском побережье. Местами на дорогах образуется гололед. Порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -7 градусов, днем ожидается 0, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Госавтоинспекции уже предупредили о резком ухудшении погоды и плохой видимости на дорогах. Сотрудники ГИБДД попросили водителей быть внимательными и осторожными за рулем.

В районах и городах края все службы переведены в усиленный режим, подготовлена техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты.