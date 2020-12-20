Москвичей рекламой на билбордах зазывают перезимовать в Анапе

Фото: anapa-official.ru

В улицах Москвы появись билборды с рекламой Анапы. Жителей столицы приглашают на курорт на зимние каникулы. В мэрии отметили, в сердце России разместили более 100 рекламных поверхностей в самых оживленных местах.

- Наружная реклама курорта #зимуй_в_анапе была распространена в целях популяризации и продвижения солнечного города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Фото: anapa-official.ru

По предварительным данным, новогодние каникулы в Анапе собираются провести более 30 тысяч человек.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что москвичи сбегают от столичного карантина на Кубань, в том числе и Анапу. В и без того переполненных школах Краснодарского края не хватает мест, раскуплена недвижимость. А в городе-курорте говорят о нехватке мест в госпиталях, они полностью заполнены пациентами с коронавирусом.