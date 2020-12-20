В госпитали Краснодарского края с коронавирусом попали 187 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Больше недели каждый день в регионе фиксируют более 180 заболевших. По данным на 20 декабря за последние сутки в госпитали Кубани с коронавирусом попали 187 человек, в том числе девять детей.

- В Краснодаре COVID-19 обнаружили у 56 пациентов, в Туапсинском районе – у 13. В Гулькевичском районе выявили 12 новых случаев инфекции, в Темрюкском – 11, в Сочи – 10, в Белореченском и Тимашевском районах – по 8. По семь жителей получили положительные результаты после теста на коронавирус в Северском, Крымском и Красноармейском районах. В Абинском районе заболели шесть человек. По пять заразившихся отмечено в Анапе, Кавказском и Белоглининском районах. В Ленинградском, Павловском и Каневском районах в больницах прибавилось по четыре человека, в Калининском – три. По два зараженных пациента поступили в больницы в Крыловском, Новокубанском, Мостовском районах. По одному человеку с коронавирусом зафиксировано в Армавире, Кущевском, Курганинском, Лабинском, Новопокровском и Тбилисском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Кубани.

Стоит отметить, что сильно выросло количество пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. Неделю назад к ИВЛ было подключено не больше сотни человек, сегодня их 135, еще пятеро находятся на ЭКМО.