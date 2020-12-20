В больницах Кубани умерли 12 пациентов с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе скончались 785 человек. По данным на 20 декабря, за последние сутки в больницах Кубани не стало 12 пациентов с COVID-19.

- В Краснодаре умерли 63-летний житель Краснодара и 67-летняя жительница Кореновска. В сочинской инфекционной больнице №2 скончались трое больных: мужчины 45 и 78 лет и 74-летняя женщина. Врачам Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти 50-летнего местного жителя. В Лабинской ЦРБ перестало биться сердце 66-летней жительницы Курганинска. 54-летний мужчина умер в Крымской ЦРБ. В ЦРБ Северского района не стало мужчин 48 и 54 лет и 58-летней женщины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что ситуация с коронавирусом на Кубани напряженная. В госпитали Краснодарского края с подтвержденным COVID-19 попали 187 человек. Также сильно выросло количество пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. Неделю назад к ИВЛ было подключено не больше сотни человек, сегодня их 135, еще пятеро находятся на ЭКМО.