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В Сочи предупредили о сильном налипании снега

Спасатели рекомендовали убрать машины подальше от деревьев
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Дороги покроются ледяной коркой, поэтому водителей просят быть аккуратными

Дороги покроются ледяной коркой, поэтому водителей просят быть аккуратными

В городе-курорте распространили экстренное предупреждение по непогоде. В ближайшие сутки в Сочи ждут сильный снег. Экстренные службы не исключают чрезвычайных ситуаций.

- В Сочи прогнозируется резкое ухудшение погоды. По данным метеорологов, с шести часов вечера 20 декабря и в течение дня 21 ноября на территории курорта ожидается дождь, в предгорной зоне дождь, переходящий в мокрый снег и снег, местами сильные осадки. В предгорной зоне местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

В настоящее время все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы. Уже подготовлена спецтехника для расчистки дорог.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта убрать автомобили подальше от деревьев, билбордов и других конструкций. При возникновении происшествий нужно сразу же звонить по номеру 112.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что тучи со снегом надвигаются на Краснодарский край. В некоторых районах хлопья уже летят. Но самый пик предстоит на вечер 20-го и утро 21 декабря. Синоптики говорят, что Краснодар также заметет. Долго ли пролежит снежный покров или сразу превратиться в грязную кашицу, пока неизвестно.