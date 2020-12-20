В Сочи представили туристический бренд города

Фото: sochi.ru

В городе-курорте для продвижения представили новый туристический бренд. Его создавали около полугода. Из 20 качественных графических изображений с концепцией было выбрано лишь одно.

- Бренд создан в виде ротонды, которая окружена колоннами беседки. Также изображение напоминает пальмы. Вверху помещены горы с солнцем, а в нижней части визуализируется морская волна со словом «Сочи», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

Новый бренд Сочи будет использоваться для продвижения санаторно-курортной отрасли на международных и российских туристических выставках, также символ будет размещаться на сувенирной продукции и использоваться в оформлении городской среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что город-курорт готов обеспечить безопасность на праздничных каникулах. В новогодние выходные в Сочи приедет почти 350 тысяч туристов.