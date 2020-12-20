108 лет исполнилось самой пожилой жительнице Краснодарского края

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20 декабря 108 лет исполнилось Пелагее Никифоровне Евсеевой из Горячего Ключа. Она считается самой пожилой жительницей Кубани. С праздником женщину поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Долгожительнице Пелагеи Никифоровне сегодня 108 лет. На ее долю выпало немало испытаний - она пережила две мировые войны, революцию, а также репрессии. Сейчас у женщины большая семья: сын, внуки, правнуки, - день рождения она празднует в кругу родных. От души желаю Пелагее Никифоровне здоровья, – написал глава региона.

Пелагея Евсеева родилась в начале 20 века под Калугой в крестьянской семье. После войны работала в колхозе. На Кубань Евсеева переехала с семьей в 1975 году.