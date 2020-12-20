На улицы Краснодара выехала спецтехника на случай гололеда

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На Кубани распространили экстренное предупреждение. Резкое ухудшение погоды ожидается и в Краснодаре. Над регионом повисли черные тучи, снег уже посыпался в Горячем Ключе, Новороссийске, Кавказском, Гулькевичском и других районах. Белые хлопья ждут и в краевом центре.

- 20 декабря, по прогнозам синоптиков, ожидается дождь с мокрым снегом и гололед. На дорогах и путепроводах города дежурят девять единиц спецтехники. Специалисты оперативно приступят к обработке магистралей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Спецтехника будет дежурить в городе всю ночь. Машины стоят в районе Садового, Тихорецкого, Офицерского и Северных путепроводов, Тургеневского моста, а также путепровода в районе аэропорта по улице Фадеева.