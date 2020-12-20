В Ейске водитель на «Гелике» насмерть сбил молодую девушку

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Смертельная авария произошла вечером 18 декабря на улице Ростовской города Ейска. По предварительным данным, 37-летний мужчина на Mercedes-Benz сбил 23-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.

- Девушка получила травмы несовместимые с жизнью, она скончалась до приезда «скорой», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. А в это время местные жители требуют тщательного разбирательства, они боятся, что виновнику все сойдет с рук. По некоторым данным, за рулем «Гелика» в момент ДТП находился сын местного депутата и хозяина торгового центра.