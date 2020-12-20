В Брюховецком аграрном колледже оборудовали новые мастерские

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Колледж в станице Брюховецкой усовершенствовали. На его базе появились пять мастерских для практических занятий. Будущие специалисты по обслуживанию и ремонту транспорта смогут работать на уровне мировых стандартов.

- В колледже появился бокс колористики. На спецоборудовании можно подобрать состав краски для точного окрашивания машин. Также здесь установили многофункциональный инверторный аппарат двухсторонней точечной сварки помогает сварить абсолютно различные по свойствам металлы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К концу года в сузах края будут открыты еще 18 подобных мастерских.