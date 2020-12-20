Два человека погибли в пожарах на Кубани за сутки

Фото после возгорания в Новопокровском районе

В Краснодарском крае в ночь на 20 декабря в пожарах погибли два человека. Сейчас следователи проводят проверки, уже установлены предварительные причины возгораний.

- В станице Ильинской Новопокровского района при пожаре погиб 64-летний хозяин дома. Предварительной причиной возгорания в жилище могло явиться неосторожное обращение с огнем при курении. А в Краснодаре на улице Леваневского в огне не стало 51-летнего мужчины. Он проживал в одном из заброшенных домов, где смастерил самодельную печь. Основная причина пожара – неисправность отопительного прибора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Фото с пожара в Краснодаре.

Сейчас назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, также будут установлены точные причины и очаги возгорания.