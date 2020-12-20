В Краснодаре продолжают чистить ливневки

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В краевом центре чуть больше чем за год прочистили более 246 километров коллекторов. Ливневыми системами занимается муниципальной службы по содержанию сетей. За последнюю неделю специалисты объехали 19 адресов.

- Были прочищены сети и колодцы на улицах Таганрогской, Восточно-Кругликовской, Трудовой Славы, Мачуги, Тургенева, Будённого, Гидростроителей, Дунайской и других, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С марта в распоряжении службы по содержанию сетей находится 12 машин: гидродинамические и комбинированные (поливомоечные) и илососные. Также в городе продолжается инвентаризация сетей ливневой канализации.

Ранее «Комсомолка» сообщила, что 20 декабря на улицы Краснодара выехала дежурить спецтехника. На случай гололеда специалисты готовы посыпать дороги реагентами.