В Краснодаре попросили отказаться от личного транспорта

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Из-за непогоды утром 21 декабря жителям Краснодара рекомендуют не использовать личный автотранспорт. Заметать дороги снегом, по прогнозам синоптиков, будет в течение дня.

- На дорогах возможет гололед. На мостах в городе дежурит спецтехника, она будет обрабатывать реагентами путепроводы. Из-за снега также возможны заторы. При использовании личных машин специалисты просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не выезжать на летней резине, - сообщили «Комсомольской правде» Кубань» в пресс-службе администрации города.

Магистральные улицы обрабатывают от гололеда специальными реагентами уже с вечера 20 декабря.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что ухудшение погоды ожидается по всему региону. В настоящее время ведомство переведено в режим повышенной готовности.