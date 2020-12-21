На Кубани в ДТП погибли четыре человека

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Снегопад стал причиной страшной аварии в Краснодарском крае. ДТП случилось ночью 21 декабря в Усть-Лабинском районе.

Около 02:00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что столкнулись Lada Largus и грузовой автомобиль Ивеко.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- По предварительным данным, на 78-м километре трассы «Краснодар - Кропоткин» водитель Lada Largus не выбрал безопасную скорость движения в соответствии с дорожными условиями, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина не справился с управлением и выехал на встречку. На этой полосе он врезался в грузовик.

- В результате ДТП водитель автомобиля Ивеко пострадал, - уточняют краевой главк. - Водитель и три пассажира втомобиля Lada Largus погибли на месте.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Предварительно, все пострадавшие - совершеннолетние. По факту ДТП проводится проверка.

- Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - говорят автоинспекторы.