В Краснодаре за ночь выпало 20 сантиметров снега

Увидеть столько снега жители города не ожидали. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В декабре Краснодар обычно не во власти зимы - снега горожане почти не видят нет, хотя уже стабильно холодно. Но этот год стал приятным исключением для жителей, которые устали вытирать пыль с санок. Снегопад, обрушившийся на кубанскую столицу, идет без остановки уже 16 часов. Ночью, правда, сыпали крупные хлопья, сейчас же - мелкая крупа.

- К утру в столице Кубани выпало уже около 20 сантиметров снега, - говорит глава Краснодара Евгений Первышов.

Всю ночь и утро дороги расчищают и обрабатывают противогололедными материалами - уже высыпано более 667 тонн песчано-соляной смеси.

- На основных въездах в город и ключевых перекрестках дежурят патрули ДПС, - говорят в администрации Краснодара. - Отработаны пять заявок от КТТУ на обработку участков дорог, а также две заявки, поступившие через ЕДДС.

Обработка городских магистралей и тротуаров продолжится в течение дня, поскольку, по прогнозам синоптиков, непогода ожидается до конца 21 декабря. Пешеходов и водителей просят быть осторожными.