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В РЖД объяснили задержку четырех поездов в Туапсинском районе

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание составов
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Пассажирам приносят извинения за неудобства.

Пассажирам приносят извинения за неудобства.

21 декабря отправление сразу нескольких поездов в Туапсинском районе произошло не по графику. На участке Белореченская – Туапсе задержаны несколько составов. Речь идет о поездах № 309 Воркута – Адлер, №139 Барнаул – Адлер, № 169 Москва-Адлер, а также пригородный поезд и №6929 Белореченская – Туапсе.

- По состоянию на 08:30 поезда № 309 Воркута – Адлер и №139 Барнаул – Адлер уже прибыли к месту назначения, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. - Остальные поезда следуют с задержками до полутора часов.

Как объясняют в СКЖД, задержка произошла по техническим причинам. Сейчас железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов. Пассажирам приносят извинения за неудобства.

НА ЗАМЕТКУ

Актуальную информацию информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте «РЖД» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00. Позвонить туда можно бесплатно из любой точки России.