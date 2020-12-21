Термометрия и повсюду разметка: в Сочи готовятся к наплыву туристов

На входах у подъемников измеряют температуру.

До Нового года осталось меньше двух недель. Отпускники уже навострили лыжи - 25-го числа на Красной Поляне официально стартует горнолыжный сезон. Его открытие ранее перенесли - как сказали специалисты, мало снега насыпало. Но после сегодняшней ночи стало ясно - проблема решена.

Сейчас курорт вовсю готовится к встрече с туристами. В Сочи уже ввели новые меры по борьбе с коронавирусом. Чтобы никто из отдыхающих не разносил инфекцию, за состоянием здоровья каждого следят. Температуру измеряют всем и повсюду - проверку устраивают даже перед подъемниками. В случае, если у кого-то жар, то на канатку человека не допустят, а отправят в медпункт проверится. Там уже врач будет решать, изолировать туриста в обсерваторе или нет.

Кстати, все кабинки постоянно дезинфицируют, причем для этого даже не останавливают работу канаток. Это должно помочь избежать очередей. Работники следят за тем, чтобы люди находились на расстоянии друг от друга и, конечно же, проверяют, у всех ли на лицах есть маски.