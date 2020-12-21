На Кубани мужчине за неуплату алиментов дали 8 месяцев строгача

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Армавира поплатился за неуплату алиментов. Своему чаду он задолжал 312 тысяч рублей. Добровольно перечислять деньги ребенку он не хотел, пытались поспособствовать этому приставы, но служителей порядка он просто игнорировал.

- Время шло, долг копился, безответственный отец не предпринимал никаких попыток к его погашению, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУФССП России по Краснодарскому краю. - В итоге на мужчину завели административный материал, ему назначили 50 часов обязательных работ.

Но это нерадивого родителя не отрезвило, он по-прежнему не искал способы погашения задолженности.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", - добавляют в ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Армавирский городской суд отправил горе-отца в колонию строгого режима - там он проведет 8 месяцев.

Напомним, что в первый раз нерадивых отцов наказывают в административном порядке. Ему дают арест до 15 суток или обязательные работы до 150 часов. Если и после этого папа-алиментщик не возьмется за ум и не начнет платить детям, то попадает уже под уголовную статью.