Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 21 декабря увеличилось на 180

Фото: администрации края.

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе продолжает следить за обстановкой на Кубани. По последним данным, ситуация идет по нарастающей, хотя и фиксируется небольшое снижение числа заболевших. За последние сутки в Краснодарском крае заразились еще 180 человек.

За последние сутки в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса.

- За сутки в России полностью выздоровели 19 705 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за минувшие 24 часа выписаны 106 пациентов, всего в регионе с начала пандемии выздоровели 17450 пациентов.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 31 декабря включительно. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.