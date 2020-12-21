Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 21 декабря 2020 года: среди заболевших - 15 детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. Хотя и наметилось небольшое снижение - за последние 24 часа положительный тест на ковид получили 180 человек. Среди них 15 - это дети из шести муниципалитетов. Самому маленькому пациенту - всего два месяца.

- В Краснодаре выявлен 71 случай, в Темрюкском районе – 14, в Геленджике – 13, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона. - В Сочи и Кущевском районе зарегистрировано 11 новых случаев заражения.

В Анапе заболели семь человек, в Туапсинском и Калининском районе – по шесть. По пять положительных результатов получено в Крыловском, Староминском, Кавказском, Ейском районах.

- По три новых пациента в Белореченском, Красноармейском и Гулькевичском районах, - уточняют в оперативном штабе края. - По два человека заболели в Абинском, Северском, Щербиновском, Тбилисском районах.

По одному инфицировались в Армавире, Кореновском, Крымском и Тихорецком районах.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 123 пациента, – сообщили в министерстве здравоохранения региона. - Еще четверо – на ЭКМО.

Кроме того, за минувшие сутки скончались еще 10 пациентов в "красных зонах".

При этом врачи сообщают и хорошие новости - с начала пандемии выздоровели 17450 пациентов, 106 - за последние сутки.