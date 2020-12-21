Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 21 декабря скончались еще 10 человек, среди них 26-летний парень

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Число жертв с подтвержденным коронавирусом на Кубани продолжает расти. В регионе за минувшие сутки скончались еще десять жителей.

- У всех заболевших из-за коронавируса развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения, - говорят в минздраве края.

В краевой клинической больнице №1 умер 26-летний краснодарец. Последние дни парень находился на ИВЛ. У него диагностированы флегмона (острое гнойное воспаление клетчаточных пространств - Авт.) и хронический вирусный гепатит С.

В этой же больнице умерла 83-летняя пенсионерка из Краснодара - у нее был рак кишечника.

В горбольнице Армавира не удалось спасти 71-летнюю пациентку. Женщина страдала гипертонией.

- Такое же сопутствующее заболевание было у 72-летней жительницы Курганинска, умершей в Лабинской ЦРБ, а также у 84-летнего краснодарца, который лечился в краевом госпитале ветеранов войн, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном оперативном штабе.

В Темрюкской ЦРБ скончалась 80-летняя пенсионерка - ковид протекал у нее в тяжелой форме. А в горбольнице №3 Сочи скончался 61-летний пациент. Помимо коронавируса у него также были сахарный диабет, гипертония и хроническая почечная недостаточность.

- Два летальных случая произошло в сочинской инфекционной больнице №2, - объясняют в оперштабе региона. - В анамнезе у 63-летнего мужчины и 74-летней женщины была гипертония.

В Северской ЦРБ умерла 70-летняя местная жительница с сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.