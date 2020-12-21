Жительница Кубани убила мужчину за домогательства

Ведется следствие

44-летняя жительницы станицы Ахтанизовской Темрюкского района пришла в гости к пенсионерке. Туда же заглянул и сын хозяйки. Когда мать вышла, 56-летний мужчина стал приставать к гостье. После навязчивых домогательств женщина попыталась дать отпор наглецу и схватилась за нож. От обиды она пять раз пырнула мужчине в грудь. «Скорой» он не дождался, скончался от кровопотери.

- В отношении 44-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Она задержана, в ближайшее время отправится под стражу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается, выяснятся все обстоятельства случившегося.