В Сочи доставят двух леопардов из Швеции

Фото: wwf.ru

Двух леопардов, 8-летнего Филоу и 9-летнюю Шиву, сегодня доставили из Швеции в Москву. В ближайшее время пятнистых хищников транспортируют в Сочи. Самца и самку поселят в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка.

- Борт с леопардами прилетел в Москву из Стокгольма, они находились под постоянным наблюдением специалистов. Животных оформили и уже отправили на юг, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы.

Фото: wwf.ru

Леопарды будут участвовать в программе разведения с целью последующей реинтродукции их потомства в природу.

- 30 дней Филоу и Шива пробудут в карантинном вольере, а потом их переведут в 30 вольеры площадью 1 гектар, - добавили в WWF.

Специалисты рассказали, что этот привоз готовился более двух лет. Цель - сформировать больше пар неродственных леопардов, чтобы увеличить шанс рождения котят в природе.