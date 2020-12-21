На дорогах Кубани из-за снега могут ограничить движение

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Накануне в Краснодарском крае прошел снег. Хлопья не перестают лететь и сегодня, даже больше – некоторые районы засыпает еще сильнее. Снежинки принесли радость детям и стали головной болью для взрослых. Особенно тяжело пришлось коммунальщикам, они работают на улицах в разных районах региона без передышки.

По данным МЧС, в некоторых муниципалитетах снег будет идти всю ночь, также ожидается гололед. В связи с непогодой губернатор Кубани сообщил о возможных ограничения на трассах и попросил водителей быть осторожными.

- Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. На некоторых участках будет ограничено движение автомобилей во время расчистки снега, техника будет работать всю ночь. Поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на постоянном личном контроле. Прошу всех водителей быть внимательнее и аккуратнее за рулем, - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Также глава региона отметил, что в гололед по возможности стоит отказаться от поездки на личном автомобиле.