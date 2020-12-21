В Краснодаре проверяют точки с пиротехникой

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В Краснодаре созданы специальные рейдовые группы, которые вычисляют продавцов незаконной пиротехнической продукцией. Они мониторят рынки и спальные районы.

- Некачественная пиротехника может привести к тяжелым травмам и пожарам. Нужно не допустить продажу несертифицированного товара, - отметил мэр города Евгений Первышов.

Сейчас в Краснодаре развернуто 54 точки с пиротехникой. Все руководители предупреждены о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности.

- Был выявлен пока один случай незаконной торговли пиротехникой. Точка была организована на улице Сормовской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Рейдовые группы продолжат контролировать торговлю пиротехникой. Перед Новым годом специалисты будут выходить на проверки как в дневное, так и в позднее вечернее время.