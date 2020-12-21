В аэропорту Краснодара из-за снега задержали девять рейсов

Фото: krr.aero

В краевом центре со вчерашнего дня метут белые хлопья. Из-за снегопада утром в аэропорту задержали девять самолетов на вылет.

- Утром нужно было расчищать территорию и взлетную полосу от снега, поэтому в расписании произошли незначительные изменения. Были задержаны девять рейсов из-за метеоусловий и позднего прибытия самолетов. Также из-за снегопада на запасном аэродроме в Сочи сел рейс из Душанбе. Самолет летел без пассажиров, - прокомментировали представители аэропорта.

В настоящее время аэропорт работает в нормальном режиме.

- Сейчас аэропорт Краснодара работает в штатном режиме. На прилет задерживаются два рейса из Уфы и Перми, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в крае распространили экстренное предупреждение по сильному снегу. Оно будет действовать до 23 декабря. А выходные будут самыми теплыми в декабре.