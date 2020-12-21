После карантина на Кубани открыли колледж и техникум

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае вернулись за парты учащиеся всех групп Пашковского сельскохозяйственного техникума и Краснодарского педагогического колледжа. Ранее они были отправлены на удаленку из-за коронавируса.

- По-прежнему закрыты из-за COVD-19 пять групп в Краснодарском колледже электронного приборостроения и в Краснодарском машиностроительном колледже. 111 студентов находятся на дистанционном обучении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Стоит отметить, что для профилактики распространения коронавирусной инфекции студенты вузов обучаются сейчас по смешанной форме. А Сочинский государственный университет и Анапский филиал Московского педагогического государственного университета полностью перешли на дистанционный формат обучения.