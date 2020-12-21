Из-за COVID-19 в Краснодарском крае закрыт один сад и 28 групп

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом. На данный момент из-за COVID-19 остается полностью закрытым детский сад в Выселковском районе, а также распущены 28 групп в 13 детских садах в шести районах края. Воспитанники вернуться в сады после нормализации эпидситуации.

- В настоящее время на самоизоляции находятся 533 ребенка из дошкольных учреждений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также на Кубани закрыты три детских сада на карантин по гриппу и ОРВИ. Дети находятся дома в Динском и Павловском районах, также одна группа отправлена на самоизоляцию в детском саду Приморско-Ахтарского района. Всего 173 воспитанника не посещают дошкольные учреждения из-за сезонных простуд.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что после карантина на Кубани открыли колледж и техникум.