В Краснодаре изымают участки под строительство нового въезда в ЮМР

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В краевом центре собираются сделать новый въезд в Юбилейный микрорайон. Дорога Лукьяненко-Думенко очень важна для жителей. Она поможет разгрузить городские артерии, в частности на улице Красных Партизан.

- Сейчас идет изъятие земель. Проект есть, экспертиза пройдена. Один участок, который находится на улице Калинина, уже изъят, еще по двум - вопрос решается в суде, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В мэрии добавили, что суды идут с Кубанским государственным аграрным университетом, именно учреждению принадлежат два участка под строительство дороги. Представители вуза не согласились с предложенной ценой и обратились в Арбитражный суд края.

Также решается вопрос об изъятии земельного участка, который находится в собственности ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П. П. Лукьяненко». Представители не согласились со стоимостью вынесенной арбитражным судом, сейчас вопрос решает апелляционный суд.