Житель Краснодара до смерти изрезал малознакомую девушку

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося

35-летний мужчина познакомился с 27-летней девушкой. После непродолжительной переписки они решили встретиться. Свидание было назначено в поселке Знаменском. Но встреча сразу не заладилась. Новая знакомая хотела было идти домой, но поклонник ее не пускал. А затем и вовсе достал нож из кармана и стал в порыве гнева наносить им удары. Жертва от бессилия не могла бежать.

- События разворачивались на улице Свободы. Злоумышленник нанес девушке не менее 20 ударов ножом по различным частям тела. После этого он уехал. А пострадавшая девушка нашла силы лишь набрать номер такси, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Таксист был в шоке, когда приехал на место, но не растерялся и вызвал «скорую». Врачи делали все возможное, чтобы спасти раненую, но она скончалась от кровопотери, так и не доехав до медучреждения.

Мужчину нашли, в отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.