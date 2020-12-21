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Кубанские врачи присоединились к акции «Не встречайте Новый год с нами»

Такой флешмоб проходит во всех регионах страны
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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На фото сотрудники ГБУЗ КБСМП города Краснодара

На фото сотрудники ГБУЗ КБСМП города Краснодара

Врачи сотен больниц России участвуют в акции «Не встречайте Новый год с нами». Медики Краснодарского края также поддержали флешмоб. В социальных сетях появляется все больше фотографий с соответствующим хэштегом.

- Медики просят местных жителей быть внимательнее к своему здоровью. Врачи призывают соблюдать меры профилактики и масочный режим, чтобы не провести новогодние праздники в стенах больниц, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В период новогодних праздников всегда была большая нагрузка на бригады скорой помощи, а в связи с коронавирусом ожидается еще выше.

К жителям Кубани также обратился губернатор края. Вениамин Кондратьев попросил беречь здоровья, по возможности не посещать места большого скопления людей и провести праздники в кругу родных и близких.