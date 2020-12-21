В одном из районов Кубани спустя 3 месяца отменили карантин

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В хуторе Рогачи Брюховецкого района отменили карантинные ограничения. Об этом стало известно из приказа департамента ветеринарии Краснодарского края (есть в распоряжении «КП» - Кубань» - Авт.).

Напомним, ограничительные меры в муниципалитете ввели в сентябре 2020 года. Причиной тому стал сальмонеллез. Вспышку заболевания обнаружили в хозяйстве. На его территории начали проводить мероприятия, которые должны были сдержать инфекцию. И вот спустя 3,5 месяца ситуацию удалось стабилизировать.

- В связи с ликвидацией сальмонеллеза птицы в хозяйстве, что находится на улице Колхозная, 27 в хуторе Рогачи, и выполнением комплекса мероприятий, приказываю отменить карантинные ограничения, - говорится в документе.