На Кубани назначили руководителя департамента информатизации и связи

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае руководителем департамента информатизации и связи стал Станислав Завальный. Документ о новом назначении подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Нового руководителя представил вице-губернатор края Александр Руппель. Он обратил внимание, что в числе задач департамента - создание IТ-кластера.

Станислав Завальный родился 18 сентября 1979 года в городе Ачинске Красноярского края. Он - выпускник Кубанского государственного университета.

Трудовую деятельность начал в региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В 2018 году возглавил АНО «Агентство по цифровому развитию и связи Краснодарского края». Станислав Завальный женат, воспитывает сына и дочь.