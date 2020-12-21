Снегопад превратил Краснодар в сноупарк

Скрин видео @rubonz

Краснодарцы радуются снегу по-взрослому. Молодые жители краевой столицы расчехлили сноуборды и взорвали пухляк прямо в центре города. Чтобы промчаться с ветерком, райдеры используют трос и автомобиль. Правда снега так много, что сноубордисты за считанные секунды езды превращаются в движущийся сугроб. Но ребята не унывают и выкладывают видео в сеть.

- Надо признать, что зима у нас нечасто бывает, - комментируют райдеры. – Это краснодарский фристайл. Завидуй, Красная Поляна!

Как сообщалось ранее, снегопад, обрушившийся на всей территории Краснодарского края, принес радость детям и стал головной болью у взрослых. Особенно тяжело пришлось коммунальщикам, которые с прошлого вечера работают на улицах в разных районах региона без передышки.