В Сочи к лету в десять раз расширят пляж «Маяк»

Фото: sochi.ru.

В Сочи к летнему курортному сезону значительно увеличат территорию пляжа «Маяк». Это будет сделано в рамках градостроительной концепции, финалом которой станет создание единой прогулочной зоны от пляжа «Ривьера» до парка «Дендрарий».

- Реализовать проект планируется до 2025 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи. – Главное, что будут построены современные берегозащитные сооружения, которые обеспечат сохранность набережной во время шторма.

Представитель пресс-службы напомнила, что проект стартовал с реконструкции старейшей набережной пляжа «Ривьера». На втором этапе через реку Сочи построят пешеходный мост, который соединит улицу Круизная Гавань и переулок Ривьерский.

В 2021 году начнется обновление 500-метровой Приморской набережной в районе пляжа «Маяк». Она будет расширена в десять раз - до 30 метров за счет береговой линии.