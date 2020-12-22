Новогодняя елка из Новороссийска попала в Книгу рекордов России

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Новогодняя елка из бумажной лозы, которую установили в сквере Чайковского в городе-герое, стала рекордсменом. Она оказалась самой высокой в своем роде и не имеет аналогов в стране.

- Рекорд зафиксирован. Высота елки из офисной бумаги и тетрадей составила 308 сантиметров, - написал на своей страничке в Instagram мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Идейным вдохновителем праздничной красавицы стала местная многодетная мама Ирина Емелина. Арт-объект ручным трудом создавали многодетные семьи Новороссийска. Они в течение месяца крутили бумажную лозу. В итоге ее длина достигла 3300 метров.

- Игрушки для елки делали дети на мастер-классах, - сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Стоит отметить, что уникальная бумажная елка из Новороссийска способна выдержать любые условия непогоды, благодаря специальной технике обработки.