В Краснодарском крае продолжают штрафовать за несоблюдение масочного режима

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Кубани, как и других регионов страны, живут в условиях пандемии уже год. Но еще не все принимают ограничения, как меры безопасности. В Краснодаре действует режим повышенной готовности. Людей без масок в местах скопления продолжают штрафовать.

- За неделю в Краснодарском крае составлено более 2,1 тысяч протоколов за нарушение правил режима повышенной готовности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Притом, что каждый день выписывается большое количество протоколов, чиновники отметили положительную динамику. Все меньше людей нарушают установленный режим.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что из-за COVID-19 в Краснодарском крае закрыт один сад и 28 групп. Ограничения ввели в шести районах.