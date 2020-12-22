В Сочи упала 20-метровая краснокнижная сосна

Фото: vk.com/dtpsochi

Ночью 20 декабря после обильных дождей на курорте рухнула огромная пицундская сосна. Дерево повредило ограждения и террасу набережной. К счастью, в момент ЧП рядом никого не было, никто не пострадал.

Фотографии упавшей сосны местные жители опубликовали в соцсетях и отметили, что это не первое рухнувшее дерево.

- На центральную набережную Сочи упала высокая сосна Очень много в городе таких деревьев, которые в любой момент могут упасть, - написали в соцсетях сочинцы.

По их данным, за последние пять лет в Сочи упали целых шесть сосен. Краснокнижные пицундские сосны высажены у зала «Фестивальный». Деревья признавали аварийными, но Общественный экологический совет курорта рекомендовал сохранить их и ухаживать. Сейчас готовятся новые документы на вырубку сосен.