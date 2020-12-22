В больнице Курганинского района после ремонта открыли инфекционное отделение

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В районном центре Курганинского района в течение нескольких месяцев было закрыто инфекционное отделение. В помещениях делали ремонт. В здании заменили системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции. Также больницу оснастили новым оборудованием.

- В больницы сделали капитальный ремонт. Меняли все: от дверей до мебели. В палатах появились консоли для подачи кислорода. Обновлена комната медицинского персонала, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в регионе продолжают ремонтироваться поликлиники и больницы. В этом году на эти цели были выделено 1,7 млрд рублей.