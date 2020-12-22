В Анапе включили новогоднюю вечернюю иллюминацию

Фото: anapa-official.ru

В ночь на 21 декабря Анапа засияла новогодними огнями. В городе-курорте включили новогоднюю иллюминацию.

Фото: anapa-official.ru

- На въездах в город поставили светящиеся елки. Яркими огнями засияли цифры «2021» возле памятника Ленину. На деревьях по улице Гребенской, возле анапского маяка и пляжа «Малая бухта» тоже загорелись лампочки. Уличные гирлянды повесили в сквере Гудовича и «Золотой Бухте». А парк 30-летия Победы украсил большой светящийся шар, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Анапы.

Фото: anapa-official.ru

Также в мэрии отметили, что город продолжат украшать к новогодним праздникам.

Ранее «Комсомолка» сообщала, парк «Краснодар» подготовили к Новому году. Здесь высадили шалфей с подсветкой и установили двухметровые одуванчики. А в один из водоемов выпустили кувшинки. Все арт-объекты сделаны из пластика, но при ночной тонировке создается ощущение ледяных растений.