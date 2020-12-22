В Сочи собрали елку из раритетных мячей

Фото пресс-службы стадиона "Фишт"

На стадионе «Фишт» установили уникальную елку. Ее аналогов нет в мире. Новогоднюю красавицу собрали из 258 раритетных футбольных мячей, ни один из которых не повторяется. Моделями спортивного атрибута играли на различных международных турнирах.

- Аналогов «ёлке Фишта» нет ни на одном другом стадионе мира. Конструкцию и дизайн необычного арт-объекта разработали сами работники стадиона. Необычная елка состоит из металлического каркаса, искусственного газона и сетки от ворот и футбольных мячей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Фишта».

То, как мячи крепятся к остову, осталось производственным секретом, авторы лишь шутливо заявляют: «не на скотч». В течение января «ёлка Фишта» будет радовать посетителей экскурсий по стадиону.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что новогодняя елка из бумажной лозы из Новороссийска попала в Книгу рекордом России. Она оказалась самой высокой в своем роде и также не имеет аналогов в стране.