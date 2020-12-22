Самыми зараженными районами за сутки стали Ленинградский, Выселковский и Темрюкский

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе продолжает следить за обстановкой на Кубани. По данным на 22 декабря, за последние сутки в Краснодарском крае заразились 187 человек, в том числе 13 детей.

Самыми зараженными из городов стали Краснодар и Сочи, а из районов за день выделились Ленинградский, Выселковский и Темрюкский.

- В Краснодаре в больницы с коронавирусом попали 55 человек, в Ленинградском районе – 22, в Выселковском – 17, в Темрюкском – 13. В Сочи, Абинском и Павловском районах за сутки выявлено 11 человек с инфекцией, в Белореченском – девять. По пять пациентов получили положительные результаты после теста на COVID-19 в Туапсинском, Курганинском и Лабинском районах. В Геленджике и Мостовском заразилось по четыре человека, в Анапе – три. В Новороссийске, Ейском и Славянском районах коронавирус выявили у двух человек. По одному случаю зафиксировано в Армавире, Динском, Калининском, Красноармейском, Северском и Староминском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Стоит отметить, что в настоящее время 125 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за COVID-19 в Краснодарском крае закрыт один сад и 28 групп. Ограничения ввели в шести районах.