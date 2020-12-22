В Краснодарском крае умерли еще 14 человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают умирать люди с COVID-19. По данным на 22 декабря за последние сутки в регионе скончались 14 человек. Общее число летальных случаев с начала пандемии в крае превысило 800.

- В ККБ №1 не стало 79-летнего местного жителя и 56-летнего жителя Анапы. В краевом госпитале ветеранов войн умерла жительница Краснодара 65 лет. В Усть-Лабинской ЦРБ скончались 69-летний местный мужчина и 51-летний – из Отрадненского района. 84-летний пациент умер в горбольнице Армавира. Два летальных случая зарегистрировано в Северской ЦРБ. Там ушли из жизни 94-летняя женщина и 79-летний мужчина. Врачам инфекционной больницы №2 Сочи не удалось спасти 70-летнего туапсинца и 50-летнюю местную жительницу. В Тихорецкой ЦРБ умер 69-летний пациент из Кропоткина. В Крымской ЦРБ скончался мужчина 53 лет, в Лабинской – 79-летняя местная жительница. В Новороссийске перестало биться сердце 82-летнего местного жителя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе края.

Известно, что у всех умерших наряду с коронавирусом были сопутствующие заболевания.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 22 декабря самыми зараженными районами за сутки стали Ленинградский, Выселковский и Темрюкский, а городами – Краснодар и Сочи.