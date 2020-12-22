В горах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега

Фото: sochi.ru

В горах Сочи прогнозируется сильный снег. До конца суток 22 декабря, а также ночью и до конца суток 23 декабря в предгорных и горных территориях курорта ожидается сильное налипание снежинок на проводах и деревьях.

- Городские службы переведены в режим готовности, вся необходимая техника для расчистки дорог в Краснополянском поселковом округе подготовлена. Ожидается, что снег перестанет идти к вечеру 23 числа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Жителям и гостям города-курорта рекомендуют соблюдать все необходимые меры предосторожности. При возникновении происшествий нужно звонить по номеру «112».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что снег в Краснодарском крае растает к выходным – температура воздуха в эти дни поднимется до +12. Также сообщалось о том, какая погода ждет регион в Новым год.