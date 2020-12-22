СберБанк профинансировал строительство ЖК «Дыхание» в Краснодаре

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк.

СберБанк и компания «ССК» заключили договор проектного финансирования жилого комплекса «Дыхание». Застройщику открыты кредитные линии на сумму 2,4 млрд рублей с использованием сниженной процентной ставки в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития. Средства будут направлены на строительство 15, 16, 17, 18 и 19 литеров жилого комплекса. Это четвертый совместный проект банка и застройщика.

СберБанк – основной кредитор строительной отрасли Краснодарского края, доля банка в финансировании проектов с эскроу составляет 84%. В 2020 году банк выделил 34 млрд рублей на строительство новых жилых комплексов, всего с участием банка в регионе возводится более 1,4 млн квадратных метров жилья или 40 тысяч квартир.

Татьяна Сергиенко, управляющий ПАО СберБанк по Краснодарскому краю:

«В 2020 году СберБанк укрепил лидерские позиции на рынке проектного финансирования жилья, вдвое увеличив кредитный портфель в этом направлении. Четыре из пяти квартир в регионе строятся при участии Сбера, дольщики этих квартир защищены и гарантировано получат свое жилье. Мы комплексно подходим к финансированию недвижимости, включая в бюджет проекта не только жилую площадь, но и объекты социальной инфраструктуры. Компания «ССК» практикует клиентоориентированный подход, благодаря этому наше сотрудничество только укрепляется, о чем свидетельствует наш новый совместный проект ЖК “Дыхание”».

Александр Мелишев, генеральный директор компании «ССК»:

«Сегодня было подписано со Сбербанком соглашение о финансировании строительства пяти литеров ЖК «Дыхание». При вводе в эксплуатацию этих литеров мы сможем реализовать и социальные объекты, что позволит создать максимально комфортную инфраструктуру для жильцов. Это четвертый объект, строительство которого осуществляется по проектному финансированию в сотрудничестве со СберБанком. В 2021 году будет сдан ряд объектов, соглашение о финансировании которых было подписано со СберБанком ранее. Таким образом, мы пройдем полный цикл строительства с эскроу-счетами».

Жилой комплекс «Дыхание» расположен в Краснодаре по адресу ул. Летчика Позднякова, 2. Комплекс включает в себя 18 шестнадцатиэтажных литеров и 12 девятиэтажных домов с зелеными аллеями, скверами, зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, уличными тренажерами. На территории предполагается строительство школы на 1550 мест и детского сада на 250 мест. Строительство жилого комплекса уже началось и планируется к завершению в середине 2022 года.

Строительная компания «ССК» – один из ведущих застройщиков Краснодарского края, работает на рынке жилой недвижимости с 2012 года. Среди объектов компании – жилые комплексы «Сердце», «Лучший», «Поколение», «Открытие», «Крылья», «Фонтаны», «Время», «Ракурс». По данным на декабрь 2020 года, «ССК» занимает второе место в Краснодарском крае по объемам текущего строительства (по версии Единого реестра застройщиков).