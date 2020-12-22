Мать главаря кущевской банды незаконно получала миллионные субсидии, но в деле отказали

Надежда Цапок на одном из заседаний суда

Служба экономической безопасности края выявила уже одни мошеннические схемы, которые проворачивала владелицы ООО «Артекс-Агро». Надежда Цапок незаконно получила две субсидии из краевого и федерального бюджетов. Одна – составила 1,5 млн рублей, другая – 1 млн рублей.

Но так преступления были совершены более 10 лет назад, в возбуждении дела отказали.

- В возбуждении уголовного дела отказали в связи с истечением срока давности, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кстати, за мошенничество мать кущевского бандита Сергея Цапка уже отсидела свое. И это было бы еще одного уголовное дело, если бы его не прекратили.

По 159 статье Уголовного кодекса РФ Надежду Цапок судили три раза. В начале прошлого года ее выпустили на свободу. Цапок вернулась в кущевскую и больше не занимается бизнесом - ее фермы, которая когда-то процветала, больше нет. Пока Цапок сидела, "Артекс-Агро" признали банкротом.